Neuer Standort für Chemnitzer Stasi-Unterlagen-Archiv

Chemnitz.

Das Stasi-Unterlagen-Archiv in Chemnitz präsentiert sich in neuen, modernen Räumen. Dazu sind der umfassende Aktenbestand und die mehr als 50 Mitarbeiter in ein ehemaliges Industriegebäude in Zentrumsnähe umgezogen. Es seien bestmögliche Bedingungen zum Schutz dieses wichtigen Archivguts geschaffen worden, betonte der Präsident des Bundesarchivs, Michael Hollmann, bei der Eröffnung am Sonnabend. "Zugleich werden wir die Zusammenarbeit mit den Gedenkstätten vor Ort weiter stärken." Dabei verwies er etwa auf die Gedenkstätte des ehemaligen Stasi-Gefängnisses auf dem Kaßberg, die im Herbst eröffnet werden soll.