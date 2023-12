Wahlkreisbüro der Grünen mit Steinen beworfen

Weimar. Ein Wahlkreisbüro der Grünen in Weimar ist von Unbekannten mit Steinen beworfen worden. Dabei seien in der Nacht zum Samstag mehrere Fensterscheiben beschädigt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie bezifferte den Schaden auf rund 1000 Euro.

Nach Angaben der Grünen gab es zuletzt eine ganze Reihe von Attacken auf ihre Wahlkreis-Büros. Zu Weihnachten seien in Saalfeld und später in Jena Misthaufen vor die Büros gekippt worden, am vorigen Donnerstag seien in Eisenach Scheiben eingeschlagen worden.

Das sei "Protest ohne Gesprächsbereitschaft" und führe zu einer Verrohung der Debattenkultur, hatte Landesgeschäftsführer Michael Kost erklärt. Natürlich dürfe man grüne Politik kritisieren "und gern auch scharf". Aber das müsse im Rahmen von Debatten geschehen. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte die Angriffe verurteilt. (dpa)