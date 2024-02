Warnstreik auch im Cinestar Chemnitz: Verdi fordert höhere Stundenlöhne für Kino-Mitarbeiter

Leipzig.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag zu Warnstreiks bei einigen Cinemaxx- und Cinestar-Kinos in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufgerufen. In mindestens fünf Kinos in Leipzig, Chemnitz, Magdeburg, Halle und Erfurt soll bis in die Nacht zum Freitag um 2.00 Uhr gestreikt werden, wie Verdi mitteilte. Die Gewerkschaft will für die Beschäftigten höhere Löhne erreichen. Das aktuelle Angebot der Kinoarbeitgeber ist aus Verdi-Sicht "völlig unzureichend und unakzeptabel".