Zusammenprall mit Rasentraktor: Fahrer schwer verletzt

Annaburg.

Als er auf der Straße seinen Rasentraktor drehen wollte, ist ein 63 Jahre alter Mann in Prettin mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Wittenberg mitteilte, war der Mann mit Mäharbeiten auf seinem Grundstück beschäftigt und wollte auf der Straße wenden. Ein 69 Jahre alter Autofahrer sei mit dem Rasentraktor, der plötzlich auf die Fahrbahn fuhr, zusammengestoßen. Der Traktorfahrer kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. (dpa)