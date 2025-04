Die wichtigsten Grillrezepte, Tipps & Tricks für den nächsten Sommerabend

Da liegt was in der Luft! Und das duftet so richtig schön nach Sommer. Das Sommerspecial von „Freie Presse“ bietet alles rund um Grillrezepte, Rezeptideen, Deko für Garten, Terrasse und Balkon & die neusten Sommertrends.

Grillen, chillen, den Feierabend draußen verbringen, dabei mit der Familie plaudern oder mit Freunden lachen – gibt es eigentlich was Schöneres? Wir liefern euch Tipps, die Ihr Euch in der Runde am gemütlichen Feuer weitererzählen könnt.

Wie ihr mit euren eigenen Rezepten Tickets gewinnen könnt, erfahrt ihr weiter unten. Viel Spaß!