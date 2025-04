Chemnitz 4 min.

Trauer um Chemnitzer Bahnrad-Idol Michael Hübner: Enge Vertraute tief betroffen

Einer der erfolgreichsten deutschen Radsportler ist am Dienstag im Krankenhaus an der Flemmingstraße in Chemnitz gestorben. Seine Familie und sein langjähriger Freund und Teamgefährte Jens Fiedler waren bis zuletzt bei ihm. Ein Nachruf.