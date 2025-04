Kommunalwahl Mittelsachsen 2024 - Parteien, Kandidaten, Ergebnisse

Sachsen 7 min.

Wahlen in Sachsen 2024: Was wählen wir und wie funktioniert das?

Europaparlament, Kreistag, Stadtrat, Gemeinderat, Ortschaftsrat sowie Sachsens Landtag: Für diese Parlamente stehen Wahlen an. In einigen Orten wird auch noch ein Bürgermeister gesucht. Die Freie Presse erklärt, was auf die Sachsen zukommt und wie das Ganze funktioniert.