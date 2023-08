Aue sucht Verstärkung: Zwei Profis sollen gehen

Aue.

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue will sich vor dem Ende der Transferphase in der Offensive verstärken. "Sobald auf den Außenbahnen mal ein, zwei Spieler ausfallen, kann es problematisch werden", sagte Sportchef Matthias Heidrich der "Bild". Der Club sucht aktuell nach externen Finanzierungsmöglichkeiten, da das eigene Budget ausgereizt ist. "Im Hintergrund finden Gespräche in verschiedene Richtungen statt", sagte Heidrich.