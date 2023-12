Bitterfeld gelingt beim 3:1 gegen Haching fünfter Saisonsieg

Friedersdorf.

Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben das letzte Heimspiel des Jahres erfolgreich bestritten. Die Schützlinge von Trainer Alessio Lodi bezwangen am Samstag in der Friedersdorfer Bernsteinhalle den Vorletzten TSV Haching München mit 3:1 (25:21, 22:25, 25:20, 25:21) und festigten mit dem fünften Saisonsieg ihren siebenten Tabellenplatz. Die Gastgeber verwandelten nach 107 Minuten ihren zweiten Matchball. Marco Frohberg hatte als wertvollster Spieler großen Anteil am Erfolg der Mannschaft aus Sachsen-Anhalt.