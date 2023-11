Chemnitz zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein

Chemnitz. Die Basketballer der Niners Chemnitz sind als ungeschlagener Gruppen-Erster in das Achtelfinale des Fiba Europe Cups eingezogen. Im letzten Vorrundenspiel behielt der Bundesligist am Mittwoch gegen Heroes Den Bosch mit 88:61 (51:29) die Oberhand und feierte damit wettbewerbsübergreifend den 14. Sieg in Folge. Den größten Anteil am souveränen Heimerfolg der Sachsen hatten Ousman Krubally (14 Punkte), Wesley van Beck (13), Aher Uguak (12), Brendan Bailey und Jonas Richter (je 10). Für Den Bosch punkteten lediglich Austin Price (19), Boy van Vliet (11) und Emmanuel Akot (10) zweistellig.

Die Gäste konnten nur in der Anfangsphase der Partie mithalten. Dann zogen die Chemnitzer in den letzten beiden Minuten des ersten Viertels mit einem 7:0-Lauf von 13:11 auf 20:11 davon und lagen kurz vor der Pause beim 49:29 erstmals mit 20 Punkten vorn. Danach ließen es die Sachsen etwas ruhiger angehen, gerieten aber in keiner Phase der Partie in Bedrängnis. Besonders unter den Brettern dominierten die Hausherren, die 44 Rebounds holten, die Partie. Die Niederländer konnten lediglich 23 abspringende Bälle erobern. (dpa)