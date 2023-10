Der Trost der Dinge - Kunst von Orhan Pamuk in Dresden

Dresden.

Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk gastiert mit seinem Oeuvre als bildender Künstler ein halbes Jahr unter Dresdens Alten Meistern. Für die Ausstellung "Der Trost der Dinge" hat er 41 der 78 sogenannten Kabinette seines bekannten Istanbuler "Museums der Unschuld" nachgebaut und in Beschäftigung mit Beständen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ganz neue geschaffen. Die Präsentation ist prominenter Auftakt einer mehrjährigen Programmreihe, um das Wissen zur türkischen Kunst und Kultur in Vergangenheit und Gegenwart zu vertiefen, wie die SKD vor der Eröffnung der Schau am Donnerstag ankündigten.