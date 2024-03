Dynamo Dresden reicht Lizenzunterlagen für die Saison ein

Dynamo Dresden will in die 2. Bundesliga aufsteigen. Für diesen Fall wurden die Lizenzunterlagen eingereicht. Aber auch die für die Spielberechtigung in Liga drei.

Dresden. Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat die Lizenzunterlagen für die Spielzeit 2024/25 fristgerecht bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) und die Zulassungsunterlagen für die kommende Spielzeit für die 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht. Das gaben die Sachsen am Freitag bekannt.

Man gehe davon aus, die Spielberechtigung für die 3. Liga, und im Falle eines Aufstiegs auch die für die zweithöchste deutsche Spielklasse, "ohne wesentliche Auflagen oder Bedingungen zu erhalten. Das war in der Historie unseres Vereins nicht immer eine Selbstverständlichkeit", erklärte Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann. Mit einer ersten Entscheidung der lizenzierenden Verbände rechnet der Verein Ende April. (dpa)