Einbruch im Zirkus: Mehrere Tausend Euro und teure Uhren weg

Teure Uhren und mehrere Tausend Euro Bargeld haben Diebe bei einem Einbruch auf ein Zirkusgelände in Kamenz (Landkreis Bautzen) gestohlen. Die Täter hebelten das Fenster eines Schaustellerwohnwagens auf und stahlen knapp 15.000 Euro sowie Uhren im Wert von 5000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Außerdem entstand bei dem Einbruch am Samstagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (dpa)