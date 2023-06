Fahrradfahrer in Machern angefahren und schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist in Machern im Landkreis Leipzig von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 43-Jährige das vorfahrtsberechtigte Auto übersehen. Am Sonntagnachmittag fuhr er den Angaben zufolge zuerst auf dem Gehweg und wollte dann die Straße kreuzen. Der Fahrradfahrer kam ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (dpa)