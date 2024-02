Fast 10.000 Menschen in Integrationskursen

Chemnitz.

Fast 10.000 Menschen, die nach Sachsen geflüchtet sind, beteiligen sich derzeit an Integrationskursen mit Erwerb von Sprachkenntnissen. Alle Geflüchteten, die einen solchen Kurs absolviert haben, sollten so schnell wie möglich Arbeitserfahrung sammeln und weiter qualifiziert werden, teilte die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur Mittwoch mit. Derzeit seien im Freistaat fast 28.000 Geflüchtete in einer Beschäftigung, die meisten sozialversicherungspflichtig.