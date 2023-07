FCM-Trainer Titz vor Saisonauftakt: "Sind gut vorbereitet"

Magdeburg.

Der 1. FC Magdeburg geht mit Respekt, aber auch Zuversicht in das erste Spiel der neuen Saison. "Da wird das eine oder andere auf uns zukommen. Wir sind aber gut darauf vorbereitet", sagte der Trainer des Zweitligisten, Christian Titz, vor der Partie bei Aufsteiger SV Wehen-Wiesbaden am Samstag (13.00 Uhr/Sky). "Das ist eine Mannschaft, die in der Rückrunde enorm stabil gespielt hat, gut verteidigt und über ein spielstarkes Mittelfeld verfügt."