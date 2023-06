Frankfurts Sport-Vorstand Krösche: Sind Glasner sehr dankbar

Eintracht Frankfurts Sport-Vorstand Markus Krösche hat seinem scheidenden Trainer Oliver Glasner nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale für die gemeinsamen Jahre gedankt. "Wir haben insgesamt eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen gehabt. Wir haben die Europa League gewonnen, sind in der Champions League ins Achtelfinale gekommen", sagte Krösche nach dem 0:2 (0:0) gegen RB Leipzig am Samstagabend im Berliner Olympiastadion. "Es war unser gemeinsamer Wunsch, noch den Pokal zu holen. Das haben wir nicht geschafft. Wir sind ihm aber sehr dankbar."

Glasner und Eintracht gehen nach der Saison getrennte Wege. "Wir haben gerade noch mal länger gesprochen. Es ist natürlich schade. Wir hätten gerne noch mal den Pokal zusammen geholt. Das hat leider nicht geklappt", sagte Krösche.

Die Eintracht tritt in der nächsten Spielzeit in den Playoffs zur Conference League an. "Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt. Aber wir haben dann in der Rückrunde leider nicht die Punkte geholt, die wir uns vorgenommen haben", sagte Krösche. (dpa)