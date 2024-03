Für die Champions League: Sieg-Druck bei Leipzig in Bochum

Im Hinspiel gab es nur ein 0:0, doch die eigentliche Stärke von Bochum sind die Heimspiele. RB Leipzig benötigt beim VfL dennoch einen Sieg.

Leipzig.

RB Leipzig steht in der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum unter Druck. Um das Ziel Champions League nicht aus den Augen zu verlieren, müssen die Sachsen am heutigen Samstag gewinnen. Statistisch gesehen benötigt Leipzig aus den letzten elf Saison-Spielen noch mindestens sieben Siege für eine Qualifikation zur Königsklasse. "Fest steht: Die Spiele werden weniger und wir müssen jetzt punkten", sagte Trainer Marco Rose. Xaver Schlager fehlt wegen einer Gelb-Sperre, Lukas Klostermann ist am Oberschenkel verletzt. (dpa)