Hochschulen bekommen mehr Geld und neue Studienfächer

Ob angehender Ingenieur, Jurist oder Arzt: Mehr als 100.000 Menschen studieren in Sachsen. Dafür gibt es allein 14 staatliche Hochschulen. Wie sollen sie sich künftig weiterentwickeln?

Zwickau.

Sachsens Hochschulen können in den kommenden Jahren mit mehr Geld rechnen und sollen auch neue Studienangebote schaffen. So ist an der TU Dresden das Fach Astrophysik neu geplant, an der Bergakademie Freiberg Wirtschaftsinformatik und an der Hochschule Zittau/Görlitz ein Studienangebot zu Bauingenieurwesen, informierte am Dienstag Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) nach einer auswärtigen Kabinettssitzung in Zwickau. Mit der "Hochschulentwicklungsplanung 2025plus" würden wichtige Weichenstellungen bis ins nächste Jahrzehnt vorgenommen, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).