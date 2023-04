Hühner aus Stall in Groß Särchen gestohlen

Aus dem verschlossenen Hühnerstall in einem gesicherten Grundstück in Groß Särchen (Landkreis Bautzen) sind in der Nacht zum Samstag ein Hahn und acht Hennen gestohlen worden. Da weder im Zaun noch im Erdreich Löcher waren, sei "ein tierischer Dieb" als Täter vorerst auszuschließen, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass Unbekannte den Stall öffneten und das Federvieh mitnahmen. (dpa)