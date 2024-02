Kränze und Kerzen zum Gedenken an die Zerstörung Dresdens

Weiße Rosen und Kerzen erinnern an die Opfer der Bombenangriffe auf Dresden. Sie sind aber ein Zeichen für Versöhnung. 79 Jahre nach dem Angriff ist die Sehnsucht nach Frieden in der Welt weiter groß.

Dresden. Dresden und Sachsen haben die Erinnerung an die Zerstörung der Elbestadt 1945 mit der Aufforderung zum friedlichen Miteinander und Widerstand gegen Rechtspopulismus und Nationalismus verbunden. Der mit "Gemeinsam wachsam" überschriebene Jahrestag begann mit Kranzniederlegungen und Gedenkenfeiern für die Toten der Luftangriffe. In der Dresdner Innenstadt versammelten sich bis zum Mittag Menschen an mehreren Orten, die mit dem Geschehen vor 79 Jahren verbunden sind. Für den Nachmittag ist traditionell eine Menschenkette um die Altstadt geplant, mit der für Frieden und Versöhnung geworben werden soll.

Britische und amerikanische Bomber hatten Dresden am 13. Februar 1945 und den Tagen darauf in Schutt und Asche gelegt. Die genaue Zahl der Opfer konnte nie ermittelt werden. Nach Erkenntnissen von Historikern kamen bis zu 25.000 Menschen ums Leben, die Trümmerfläche umfasste zwölf Quadratkilometer. Bis zu dem Luftangriff war "Elbflorenz" von Zerstörungen weitgehend verschont geblieben. Rechtsextreme rechnen die Opferzahlen künstlich hoch und versuchen damit, ein Kriegsverbrechen der Alliierten zu konstruieren.

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) rief am Vorabend des Jahrestages dazu auf, sich dem entgegenzustellen und "ein starkes Signal aufrichtigen Gedenkens und mahnenden Innehaltens" aus Dresden zu senden. Die Deutschen hätten eine besondere Verantwortung für den Frieden in Europa und weltweit, sagte Köpping. Die Kriege in Nahost und in der Ukraine mahnten eindringlich, wie wertvoll und zugleich zerbrechlich Frieden sein könne.

In Erinnerung an das Geschehen vor 79 Jahren legten Vertreter der Stadt und des Freistaates an letzten Ruhestätten der Opfer Blumen und Kränze nieder. Auf dem Heidefriedhof, der letzten Ruhestätte der meisten Toten der Luftangriffe, säumten zahlreiche weiße Rosen die Denk- und Mahnmale. Am stillen Gedenken des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf dem Nordfriedhof nahmen Landtagspräsident Matthias Rößler und Kultusminister Christian Piwarz (CDU) teil. Dort sind vor allem Feuerwehrleute, Soldaten und Schutzpolizisten bestattet.

Auch an der wiederaufgebauten Frauenkirche lagen am Vormittag bereits weiße Rosen neben flackernden Grablichtern. Das Gotteshaus gilt als Mahnmal der Angriffe und wurde auch mit Spenden von den einstigen Allierten nach 1990 originalgetreu wiedererrichtet. Dort wird die übliche "Nacht der Stille" diesmal zur "Nacht der Stimmen" für die Demokratie.

Die Menschenkette soll diesmal ein besonders starkes Zeichen für Frieden und Versöhnung, gegen Menschenverachtung und Nationalismus setzen. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer und Oberbürgermeister Dirk Hilbert wollen sich einreihen, ebenso wie die britische Botschafterin Jill Gallard und Vertreter der englischen Partnerstadt Coventry, die im November 1940 bei Angriffen der deutschen Luftwaffe bombardiert worden war.

Zum offiziellen Programm gehören zudem Mahnwachen, Gottesdienste und der Gedenkweg der Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche, der an authentischen Orten auf die Hintergründe des Geschehenen verweist. Am Abend spielen die Dresdner Philharmoniker das "Stabat Mater" von Antonin Dvorak und die Sächsische Staatskapelle das "Deutsche Requiem" von Johannes Brahms - jeweils mit Schweigeminute statt Beifall am Ende.

Rechtsextreme missbrauchen das Dresden-Gedenken schon seit langem für ihre Zwecke und wollen mit Aufmärschen die Schuld Deutschlands am Zweiten Weltkrieg relativieren. Tausende Menschen hatten sich bereits am Sonntag einem Neonazi-Aufzug entgegengestellt. Die Polizei sicherte die Demonstrationen mit einem Großaufgebot ab - und hat auch für den Abend des Jahrestages die Präsenz verstärkt. Kurz vor 22.00 Uhr, dem Zeitpunkt des ersten Angriffs knapp drei Monate vor Kriegsende, sollen wie stets die Glocken der Innenstadtkirchen läuten - auch in Erinnerung an die Millionen Opfer der Gewaltherrschaft der Nazis und globaler Krisen. (dpa)