Oederan 5 min.

Aktion „Leser helfen“: Der gute Geist des Hospizes in Oederan

Ronny Estel ist Hausmeister im Hospiz in Oederan, doch seine Arbeit geht weit über das hinaus, was man sich unter einem klassischen Hausmeister vorstellen kann. Was bedeutet es, in einem Hospiz zu arbeiten?