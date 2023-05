Max-Pechstein-Ehrenpreis für Künstlerin Doris Ziegler

Zwickau.

Der mit 10.000 Euro dotierte Max-Pechstein-Ehrenpreis geht dieses Jahr an die Leipziger Künstlerin Doris Ziegler. Damit werde ihre unverwechselbare wie eigenständige Arbeit gewürdigt, teilte die Stadt Zwickau am Donnerstag mit. Ziegler, 1949 in Weimar geboren, hat an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert, wo sie später selbst viele Jahre lang Professorin war. Sie zählt zur zweiten Generation der "Leipziger Schule" und hat sich in ihren Arbeiten mit Umbrüchen in der Zeit der friedlichen Revolution, aber auch mit den gesellschaftlichen Veränderungen bis heute auseinandergesetzt.