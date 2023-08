Mittelalter-Glasfenster des Meißner Doms unter der Lupe

Meißen.

Im Zuge eines internationalen Projekts werden derzeit die wertvollen Glasmalereien in Fenstern des Doms zu Meißen wissenschaftlich erforscht und konserviert. Im Fokus steht die Sicherung und Bewahrung "dieser einzigartigen Kunstschätze", wie das Hochstift Meißen am Donnerstag mitteilte. Bis auf drei in den Hohen Chor integrierte Motive seien die Glasmalereien ausgebaut, in der Allerheiligenkapelle eine Werkstatt samt Lichttisch eingerichtet. Dort werden sie von einem Team der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften "unter die Lupe genommen" und dokumentiert.