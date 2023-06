Nach Demo in Leipzig: Haftbefehle gegen fünf Personen

Nach den Demonstrationen in Leipzig-Connewitz hat ein Haftrichter bis zum Samstagabend fünf Haftbefehle erlassen. Das teilte eine Sprecherin der Polizei am Samstagabend auf Anfrage mit. Betroffen seien fünf Männer im Alter zwischen 20 und 32 Jahren, die bereits in der Nacht zum Samstag bei Ausschreitungen festgenommen worden seien, sagte eine Sprecherin am Sonntagmorgen. Demnach wird ihnen Landfriedensbruch vorgeworfen.

Bundesweit war in linken Kreisen zu Solidaritätsdemonstrationen am Samstag in Leipzig mobilisiert worden. Anlass ist das Urteil gegen Lina E. und drei Mitangeklagte wegen Überfällen auf vermeintliche oder tatsächliche Neonazis. (dpa)