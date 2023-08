Neue Doping-Studie vorgestellt: Keine "Verinselung" der DDR

In Erfurt wurde eine neue Untersuchung zum systematischen, staatlichen Doping in der DDR vorgestellt. Betroffen war nicht nur der Spitzensport. Politische Repression war stets präsent.

Erfurt.

Doping ging in der ehemaligen DDR weit über den Spitzensport hinaus und war meist mit politischer Repression verbunden. Das soll eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung belegen, die auf Akten der nach der Wiedervereinigung angestrengten Dopingprozesse basiert. "Das Thema Sport war kein freier Raum, sondern einer von Staatssicherheit und staatlichem Zwang – mehr oder weniger dem Erfolg geschuldet, aber immer in Unkenntnis, ob die Grenze überschritten wird", sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) bei der Vorstellung der von der Thüringer Staatskanzlei und dem Landessportbund in Auftrag gegebenen Studie in Erfurt.