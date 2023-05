Pianist Emanuel Ax begeistert bei Dresdner Musikfestspielen

Dresden.

Der US-amerikanische Pianist Emanuel Ax hat bei den Dresdner Musikfestspielen für eine Sternstunde gesorgt. Bei seinem Auftritt am Samstagnachmittag im Palais Großer Garten zog der 73-Jährige vom ersten Ton an das Publikum in seinen Bann und bewies seinen Ruf als Weltklasse-Pianist nachdrücklich. Die Zuhörer dankten für ein Programm mit Werken von Franz Schubert und Franz Liszt mit langem und lautstarkem Beifall. Als zentrales Werk erklang die Sonate für Klavier B-Dur.