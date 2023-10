RB Leipzigs Frauen verlieren gegen Wolfsburg nach Kampf

Leipzig.

Die Fußball-Frauen von RB Leipzig haben in der Bundesliga die nächste Niederlage kassiert. Gegen Pokalsieger VfL Wolfsburg unterlagen die Leipzigerinnen am Sonntag mit 0:2 (0:1). Vor 10.269 Zuschauern in der Arena - sächsischer Zuschauerrekord für ein Frauen-Club-Spiel - hielt der Aufsteiger lange mit, ehe Ewa Pajor nach 38 Minuten das 1:0 erzielte. In der 79. Minute traf die eingewechselte Vivien Endemann nach einem Konter zur Entscheidung. Nach vier Spieltagen hat RB damit erst einen Sieg auf seinem Konto.