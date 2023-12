Real-Ikone Butragueño: Leipzig hat "großartige Mentalität"

Die Niederlage in Leipzig hat Emilio Butragueño nicht vergessen. Der Repräsentant von Real Madrid sieht seinen Club bei RB vor einer schweren Aufgabe.

Madrid. Real Madrids Sturm-Legende Emilio Butragueño erwartet im Achtelfinale der Champions League zwei schwere Duelle mit RB Leipzig. "Sie haben eine großartige Mentalität, sind physisch stark und schnell im Angriff", sagte der 60-Jährige und erinnerte an die beiden Gruppenspiele im Vorjahr: "Es waren zwei sehr harte und ausgeglichene Spiele. Das erwarten wir nun auch im Achtelfinale."

Leipzig unterlag in Madrid 0:2, gewann jedoch daheim 3:2. Am 13. Februar empfangen die Sachsen den Rekordsieger der Königsklasse erneut, am 6. März findet das Rückspiel im renovierten Estadio Santiago Bernabéu statt. Die Favoritenrolle liegt klar bei Real, was auch Butragueño so sieht. "Logischerweise ist das Erreichen des Viertelfinals unser Ziel. Wir müssen zwei gute Spiele abliefern", sagte der 69-malige spanische Nationalspieler. Butragueño hat über 450 Spiele für die Königlichen absolviert und ist heute Repräsentant des Clubs. (dpa)