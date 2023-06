Über 8000 Fans empfangen Pokalsieger RB Leipzig

Mehr als 8000 Fans haben die Pokalsieger von RB Leipzig in der Heimat empfangen. Die Mannschaft präsentierte den DFB-Pokal nach dem 2:0 gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag am Neuen Rathaus der Messestadt. Zuvor hatten sich Willi Orban, Peter Gulacsi, Trainer Marco Rose, Sportchef Max Eberl und Club-Boss Johann Plenge in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Im Anschluss machte sich die Mannschaft in einem offenen Truck auf den Weg durch die Stadt zum Stadion.

"Wir feiern heute bis zum Gehtnichtmehr", sagte Mittelfeldspieler Kevin Kampl unter dem Jubel der Anhänger. "Nach der Sommerpause kommen wir wieder und dann versuchen wir, diesen verdammten Meistertitel zu holen." Rose meinte: "Wir haben mittlerweile Fans bis hoch nach Rostock. Das macht mich stolz. Jetzt haben wir genug geredet und lassen es einfach krachen." (dpa)