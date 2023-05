Übungsende in der Altmark: Militärkonvois auf den Straßen

Auf dem Truppenübungsplatz Altmark geht eine großangelegte Übung zu Ende. Deshalb ist ab Freitagmorgen um 5.00 Uhr mit einem verstärkten Aufkommen von Militär-Fahrzeugen auf den öffentlichen Straßen zu rechnen, wie das Landeskommando Sachsen-Anhalt am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. Etwa 70 Fahrzeuge sind gestaffelt in Richtung ihrer Heimatstandorte unterwegs, sie nutzen die A14 Richtung Süden.

An der Übung der Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen" mit Sitz in Frankenberg waren in der Altmark mehrere Hundert Ketten- und Radfahrzeuge beteiligt, darunter auch Kampfpanzer vom Typ Leopard und Marder-Schützenpanzer.

Die Übung steht den Angaben zufolge nicht im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt, sondern ist Teil einer seit mehreren Jahren geplanten Übungsserie für die schnelle Eingreiftruppe der Nato. In diesem Jahr hat Deutschland bei der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) eine Führungsrolle bei der Nato. (dpa)