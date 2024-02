Verkehrseinschränkungen auf Sachsens Straßen

Dresden.

Autofahrer müssen sich in Sachsen am Dienstag auf einige Straßensperrungen einstellen. Aufgrund von Baumfällungen ist die Bundesstraße 6 am Dienstag zwischen den Dresdner Stadtteilen Wilschdorf und Rossendorf gesperrt, teilte die Polizei mit. Umleitungen für beide Fahrtrichtungen sind ausgeschildert.