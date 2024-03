Verschuldung der sächsischen Gemeinden angestiegen

Wiesbaden/Dresden.

Die sächsischen Gemeinden weisen im Bundesvergleich eine niedrige Pro-Kopf-Verschuldung auf. Allerdings zog das Schuldenniveau zuletzt deutlich an. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag unter Berufung auf eine Modellrechnung zur Verschuldung im sogenannten nicht-öffentlichen Bereich mit.