Wasserloch tut sich in Gölitz auf: 93-Jährige stürzt und stirbt

Görlitz.

Eine 93-Jährige ist in Görlitz in ein zuvor nicht vorhandenes Wasserloch gestürzt und gestorben. Die Frau sei am Mittwochmorgen in das ein mal ein Meter große Loch im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gefallen, teilte die Polizei mit. Demnach wurde sie von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Wann und wie das Loch entstand, war Gegenstand von Ermittlungen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (dpa)