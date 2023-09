Wie geht der Strukturwandel voran?: Lausitzrunde bei Habeck

Im Februar war Bundeswirtschaftsminister Habeck in der Lausitz. Er versprach weitere Gespräche. Nun treffen ihn kommunale Vertreter in Berlin. Für eine Forderung finden sie Gehör.

Berlin/Spremberg.

Wie weit ist die Lausitz in der Strukturentwicklung? Das haben Vertreter der Lausitzer Kommunen am Montag mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besprochen. Er hatte zum Gespräch eingeladen. Für das Gelingen der Transformation und den Rückhalt vor Ort spiele das Engagement der Kommunen eine entscheidende Rolle, so der Grünen-Politiker laut Mitteilung. "Wir hatten echt den Eindruck, dass ihm der Austausch mit uns auch wirklich wichtig war", sagte die Sprecherin der Lausitzrunde für die Brandenburger Kommunen, Christine Herntier der Deutschen Presse-Agentur nach dem Austausch.