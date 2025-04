Special32 2 min.

Seit wann lebt der Wolf in Sachsen?

1904 wurde in Hoyerswerda der letzte Wolf erschossen und galt seitdem im Freistaat als ausgerottet. Wölfe, die in den nachfolgenden Jahren einwanderten, wurden immer wieder erschossen. Erst seit 2000 konnte sich der Wolf in Sachsen wieder ansiedeln und ist mittlerweile heimisch geworden.