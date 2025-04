Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg

Am Morgen des 24. Februar hat Russlands Präsident Wladimir Putin den Beginn einer militärischen Offensive gegen die Ukraine angekündigt. Russische Truppen sind in das Nachbarland eingerückt und greifen die ukrainischen Streitkräfte an mehreren Orten an. Die aktuellen Entwicklungen und Hintergründe rund um den Krieg in der Ukraine.