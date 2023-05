Aggressive Krähen attackieren in Dresden Passanten

Aggressive Krähen haben in Dresden mehrere Menschen attackiert und dabei eine Frau am Kopf verletzt. Die 39-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Vögel hatten am Dienstagmorgen in der Wisdruffer Vorstadt nahe dem Zentrum Passanten angegriffen. Die Polizei sperrte den Bereich ab. (dpa)