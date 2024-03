Frühlingswochenende in Sachsen: Leichte Abkühlung in Sicht

Leipzig.

Das Wetter hat sich am Wochenende in Sachsen von seiner frühlingshaften Seiten gezeigt - und damit deutlich zu warm für die Jahreszeit. Wie Meteorologe Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte, wurden am Samstag am Leipziger Flughafen 14,6 Grad gemessen. Auch am Sonntag rechnete der DWD bei einem Sonne-Wolken-Mix mit Höchstwerten von 14 bis 15 Grad. Diese zweistelligen Werte seien für Anfang März zu mild, sagte Balders.