Grand-Prix-Finale und Weltcup der Skispringer in Klingenthal

Klingenthal richtet im kommenden Winter den dritten Skisprung-Weltcup der Saison aus. Am 2. und 3. Dezember ist die Elite der Männer in der Vogtland Arena am Start. Das geht aus dem vom Weltverband Fis bestätigten offiziellen Wettkampfkalender hervor. Vor Klingenthal wird traditionsgemäß im finnischen Kuusamo/Ruka sowie in Lillehammer in Norwegen gesprungen.

Bereits am 7. und 8. Oktober bestreiten die Springerinnen und Springer in Klingenthal das Finale des Sommer-Grand-Prix. Die Nordischen Kombinierer kommen im nächsten Winter am 20. und 21. Januar mit einem zweitklassigen Continentalcup ins Vogtland. (dpa)