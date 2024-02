"Green Power Park" soll IT-Wirtschaft in Sachsen stärken

Sachsen strebt eine Energie- und Digitalwende an. Der "Green Power Park" bei Leipzig könnte hierbei eine zentrale Rolle spielen. Doch nicht alle sind begeistert. Nun sollen die Bürger entscheiden.

Neukieritzsch.

Südlich von Leipzig soll auf dem Gelände einer ehemaligen Brikettfabrik eine Kombination aus Rechenzentrum, grüner Wasserstoffproduktion und Batteriespeicher entstehen. Ein Bürgerbegehren am kommenden Sonntag werde entscheiden, ob der sogenannte "Green Power Park" Realität wird, sagt Wolfgang Pielmaier, der Geschäftsführer der PV Backoffice GmbH in Neukieritzsch. Das Unternehmen soll das Projekt im Ortsteil Lobstädt leiten und finanzieren. Pielmaier ist gleichzeitig Mitgesellschafter bei Move On Energy, die den naheliegenden Energiepark Witznitz betreibt.