Großes Interesse an Lehre im sächsischen Handwerk

Dresden.

Im sächsischen Handwerk ist das Interesse an einer Lehre auch im vergangenen Jahr groß gewesen. 2023 wurden 5558 neue Lehrverträge besiegelt, wie der Sächsische Handwerkstag am Montag in Dresden mitteilte. Das seien nur neun weniger als im Jahr 2022. Ein besonderes Interesse gab es an Berufen der Kfz-Mechatronik, Elektronik und Sanitär-Heizung-Klima-Technik.