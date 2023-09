Musikalischer Protest: Recycling-Konzert von Mayrhofer

Dresden.

Plastikflaschen, Gläser, Kronkorken oder leere Kaffeekapseln: Komponist Gregor A. Mayrhofer hat aus Müll Perkussionsinstrumente konstruiert und ein "Konzert für Recycling-Percussion und Orchester" geschrieben. Am 9. September wird das 40-minütige Werk in einem Konzert der Dresdner Philharmonie zu hören sein - mit Instrumenten, die Solistin Vivi Vassileva zuvor mit Mädchen und Jungen einer sechsten Klasse in Dresden herstellt. Wie die Philharmonie am Freitag mitteilte, endet mit dem Konzert zugleich das "Luftwurzel"-Projekt des städtischen Orchesters, bei dem seit April Weiden-Stecklinge und Sitzgelegenheiten den Vorplatz des Kulturpalastes zu einer grünen Oase machten.