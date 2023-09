"PIA41": Neue Apfelsorte aus Sachsen soll Kunden überzeugen

Dresden.

Züchter aus Sachsen haben eine neue Apfelsorte auf den Markt gebracht. "PIA41" wurde am Julius Kühn-Institut in Dresden-Pillnitz gezüchtet. Der neue Apfel habe jetzt Sortenschutz erhalten, teilte das Institut am Donnerstag mit. Neben einem saftig-knackigen Fruchtfleisch und dem süßen Geschmack weise die neue Sorte eine Resistenz gegen den von einem Pilz hervorgerufenen Apfelschorf auf. Das ermögliche einen sparsameren Einsatz von Fungiziden beim Anbau des Baumes.