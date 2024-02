Prominenter Zuwachs für Deutsche Fotothek in Dresden

Mit über sieben Millionen Bildern ist die Deutsche Fotothek eines der größten Archive dieser Art Deutschlands. Ihr Herzstück ist das Archiv der Fotografen.

Dresden.

Das Archiv der Fotografen in der Deutschen Fotothek in Dresden bekommt prominenten Zuwachs. Sie übernimmt den Nachlass des deutschen Werbefotografen Hein Gorny (1904-1967), wie die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) am Mittwoch mitteilte. Das Konvolut umfasse rund 1000 Prints, 17.000 Negative sowie Fotoalben und Dokumente.