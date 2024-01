Rascher Ausbau von Strom- und Wasserstoffnetzen notwendig

Dresden.

Für eine gute Wirtschaftsentwicklung in Sachsen ist aus Expertensicht ein zügiger Ausbau von Strom-, Wasserstoff- und Breitbandnetzen notwendig. Auch müssten erneuerbare Energien und entsprechende Speicher massiv ausgebaut werden, heißt es in einem Gutachten, das an diesem Montag Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) übergeben werden soll. "Für all diese Maßnahmen müssen staatliche Mittel und Unterstützungsleistungen zeitnah und ausreichend zur Verfügung stehen."