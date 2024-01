Sachsen überprüft Kompetenzen aller Zweitklässler

Dresden.

Als Reaktion auf verschiedene Bildungsstudien lässt das sächsische Kultusministerium überprüfen, wie es um die Kompetenzen aller Zweitklässler im Land steht. Dazu sollen die rund 36.000 Schülerinnen und Schülerinnen Ende Mai Tests in Deutsch und Mathematik schreiben, wie das Ministerium am Montag mitteilte. Anhand dieser sogenannten Lernstandserhebungen solle dann geschaut werden, wie groß die Unterschiede in der Schülerschaft sind und welche Förderung nötig ist.