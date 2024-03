SC Magdeburg nimmt Auswärtshürde: 38:30-Sieg in Gummersbach

Gummersbach.

Keine 48 Stunden nach dem Erfolg über den FC Barcelona hat der SC Magdeburg auch in der Handball-Bundesliga gewonnen. Beim VfL Gummersbach siegten die Elbestädter 38:30 (17:14) und bleiben mit einem Punkt Rückstand erster Verfolger von Tabellenführer Füchse Berlin. Bester SCM-Schütze war am Samstag Omar Ingi Magnusson mit zwölf Toren, davon zehn per Siebenmeter.