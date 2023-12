ThSV Eisenach verlängert mit Abwehrchef Meyer

Zwei neue Verträge beim ThSV Eisenach. Der Club verlängert mit zwei wichtigen Spielern und setzt damit ein Signal.

Eisenach. Der Handball-Bundesligist ThSV Eisenach hat kurz vor dem Jahreswechsel die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Thüringer verlängerten die Verträge mit Philipp Meyer und Timothy Reichmuth. Abwehrchef Meyer bleibt bis Sommer 2026, Linksaußen Reichmuth bis Sommer 2025 in Eisenach.

"Die vor anderthalb Jahren gestartete Reise ist noch nicht zu Ende. Ich möchte weiter ein wichtiger Baustein sein. Es bereitet mir viel Spaß, in diesem familiären Umfeld Handball zu spielen", sagte Meyer. Der 26-Jährige war im Sommer 2022 aus Wolfsburg nach Eisenach gekommen und mit dem Club in die Bundesliga aufgestiegen.

Im selben Sommer war auch der Schweizer Reichmuth zur Mannschaft gestoßen. Beim HSC Suhr Aarau hatte der 25-Jährige bereits unter ThSV-Coach Misha Kaufmann gespielt. Nach dem siegreichen Jahresabschluss (28:26) gegen den HC Erlangen geht Eisenach mit großem Selbstvertrauen in den zweiten Saisonabschnitt. Trainingsauftakt ist am 8. Januar, am 7. Februar steht nach der Heim-EM das erste Spiel in Wetzlar an. (dpa)