Verdi ruft erneut zu Kino-Warnstreik auf

Leipzig.

Kinobesucher müssen sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Samstag in mehreren Häusern auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten von Cinestar- und Cinemaxx-Kinos in Leipzig, Chemnitz, Magdeburg, Erfurt und Jena zu Warnstreiks aufgerufen. Gewerkschaftssekretär Lucas Munzke bat um Verständnis.